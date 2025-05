Prosper (PROS) යනු කුමක්ද

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

MEXC වෙතින් Prosper ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Prosper ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Prosper මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Prosper,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PROS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Prosperමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Prosper මිල ඉතිහාසය

PROSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PROSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Prosper මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Prosper (PROS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Prosper මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Prosper MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1PROS සිට VNDවෙත ₫ 1,177.17831 1PROS සිට AUDවෙත A$ 0.0711605 1PROS සිට GBPවෙත £ 0.0344325 1PROS සිට EURවෙත € 0.0408599 1PROS සිට USDවෙත $ 0.04591 1PROS සිට MYRවෙත RM 0.1964948 1PROS සිට TRYවෙත ₺ 1.7785534 1PROS සිට JPYවෙත ¥ 6.6835778 1PROS සිට RUBවෙත ₽ 3.6897867 1PROS සිට INRවෙත ₹ 3.929896 1PROS සිට IDRවෙත Rp 752.6228304 1PROS සිට KRWවෙත ₩ 63.9411525 1PROS සිට PHPවෙත ₱ 2.5604007 1PROS සිට EGPවෙත £E. 2.3147822 1PROS සිට BRLවෙත R$ 0.2584733 1PROS සිට CADවෙත C$ 0.0638149 1PROS සිට BDTවෙත ৳ 5.5675057 1PROS සිට NGNවෙත ₦ 73.456 1PROS සිට UAHවෙත ₴ 1.9034286 1PROS සිට VESවෙත Bs 4.22372 1PROS සිට PKRවෙත Rs 12.8993327 1PROS සිට KZTවෙත ₸ 23.4352186 1PROS සිට THBවෙත ฿ 1.5310985 1PROS සිට TWDවෙත NT$ 1.3828092 1PROS සිට AEDවෙත د.إ 0.1684897 1PROS සිට CHFවෙත Fr 0.0381053 1PROS සිට HKDවෙත HK$ 0.358098 1PROS සිට MADවෙත .د.م 0.4283403 1PROS සිට MXNවෙත $ 0.8892767

Prosper සම්පත්

Prosper පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Prosper පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Prosper (PROS) හි මිල කීයද? Prosper (PROS)හි සජීවී මිල 0.04591 USD වේ. Prosper (PROS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Prosper හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PROSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04591 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Prosper (PROS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Prosper (PROS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 51.39M USD වේ. Prosper (PROS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Prosper (PROS) හි ඉහළම මිල 1.6407 USD වේ. Prosper (PROS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Prosper (PROS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 168.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

