Storepay (SPC) යනු කුමක්ද

SPC is a native token to Storepay BNPL ecosystem. It holds immediate value and utility, such as installment payment, alternative credit scoring, collateral substitute, and rewards.

MEXC වෙතින් Storepay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Storepay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Storepay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Storepay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Storepayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Storepay මිල ඉතිහාසය

SPCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Storepay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Storepay (SPC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Storepay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Storepay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SPC සිට VNDවෙත ₫ 2.3974335 1SPC සිට AUDවෙත A$ 0.00014586 1SPC සිට GBPවෙත £ 0.000070125 1SPC සිට EURවෙත € 0.000083215 1SPC සිට USDවෙත $ 0.0000935 1SPC සිට MYRවෙත RM 0.00040018 1SPC සිට TRYවෙත ₺ 0.003617515 1SPC සිට JPYවෙත ¥ 0.01364165 1SPC සිට RUBවෙත ₽ 0.00752675 1SPC සිට INRවෙත ₹ 0.00799612 1SPC සිට IDRවෙත Rp 1.53278664 1SPC සිට KRWවෙත ₩ 0.13095236 1SPC සිට PHPවෙත ₱ 0.005216365 1SPC සිට EGPවෙත £E. 0.00468996 1SPC සිට BRLවෙත R$ 0.00052734 1SPC සිට CADවෙත C$ 0.0001309 1SPC සිට BDTවෙත ৳ 0.01136773 1SPC සිට NGNවෙත ₦ 0.1496 1SPC සිට UAHවෙත ₴ 0.00388025 1SPC සිට VESවෙත Bs 0.008602 1SPC සිට PKRවෙත Rs 0.02635204 1SPC සිට KZTවෙත ₸ 0.04777663 1SPC සිට THBවෙත ฿ 0.003107005 1SPC සිට TWDවෙත NT$ 0.002820895 1SPC සිට AEDවෙත د.إ 0.000343145 1SPC සිට CHFවෙත Fr 0.000077605 1SPC සිට HKDවෙත HK$ 0.0007293 1SPC සිට MADවෙත .د.م 0.000868615 1SPC සිට MXNවෙත $ 0.00181951

Storepay සම්පත්

Storepay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Storepay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Storepay (SPC) හි මිල කීයද? Storepay (SPC)හි සජීවී මිල 0.0000935 USD වේ. Storepay (SPC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Storepay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000935 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Storepay (SPC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Storepay (SPC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Storepay (SPC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Storepay (SPC) හි ඉහළම මිල 0.005766 USD වේ. Storepay (SPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Storepay (SPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 6.36K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

