Orderly Network (ORDER) යනු කුමක්ද

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Orderly Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ORDER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Orderly Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Orderly Network මිල ඉතිහාසය

ORDERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ORDERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Orderly Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Orderly Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Orderly Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Orderly Network (ORDER) හි මිල කීයද? Orderly Network (ORDER)හි සජීවී මිල 0.1075 USD වේ. Orderly Network (ORDER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Orderly Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 27.10M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ORDERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1075 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Orderly Network (ORDER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Orderly Network (ORDER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 252.13M USD වේ. Orderly Network (ORDER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Orderly Network (ORDER) හි ඉහළම මිල 0.3789 USD වේ. Orderly Network (ORDER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Orderly Network (ORDER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 16.16K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

