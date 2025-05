Harmony (ONE) යනු කුමක්ද

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

MEXC වෙතින් Harmony ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Harmony ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ONE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Harmony ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Harmony මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Harmony මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Harmony,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ONE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Harmonyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Harmony මිල ඉතිහාසය

ONEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ONEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Harmony මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Harmony (ONE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Harmony මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Harmony MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ONE දේශීය මුදල් වෙත

1ONE සිට VNDවෙත ₫ 383.691924 1ONE සිට AUDවෙත A$ 0.0231942 1ONE සිට GBPවෙත £ 0.011223 1ONE සිට EURවෙත € 0.01331796 1ONE සිට USDවෙත $ 0.014964 1ONE සිට MYRවෙත RM 0.06404592 1ONE සිට TRYවෙත ₺ 0.57880752 1ONE සිට JPYවෙත ¥ 2.181003 1ONE සිට RUBවෙත ₽ 1.2038538 1ONE සිට INRවෙත ₹ 1.27897308 1ONE සිට IDRවෙත Rp 245.31143616 1ONE සිට KRWවෙත ₩ 20.8702908 1ONE සිට PHPවෙත ₱ 0.83334516 1ONE සිට EGPවෙත £E. 0.7496964 1ONE සිට BRLවෙත R$ 0.08394804 1ONE සිට CADවෙත C$ 0.02079996 1ONE සිට BDTවෙත ৳ 1.81932312 1ONE සිට NGNවෙත ₦ 23.9424 1ONE සිට UAHවෙත ₴ 0.621006 1ONE සිට VESවෙත Bs 1.376688 1ONE සිට PKRවෙත Rs 4.21745376 1ONE සිට KZTවෙත ₸ 7.64630472 1ONE සිට THBවෙත ฿ 0.49710408 1ONE සිට TWDවෙත NT$ 0.45131424 1ONE සිට AEDවෙත د.إ 0.05491788 1ONE සිට CHFවෙත Fr 0.01242012 1ONE සිට HKDවෙත HK$ 0.1167192 1ONE සිට MADවෙත .د.م 0.13901556 1ONE සිට MXNවෙත $ 0.28970304

Harmony සම්පත්

Harmony පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Harmony පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Harmony (ONE) හි මිල කීයද? Harmony (ONE)හි සජීවී මිල 0.014964 USD වේ. Harmony (ONE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Harmony හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 218.11M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ONEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.014964 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Harmony (ONE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Harmony (ONE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 14.58B USD වේ. Harmony (ONE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Harmony (ONE) හි ඉහළම මිල 0.3797 USD වේ. Harmony (ONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Harmony (ONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 663.93K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

