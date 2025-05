UNISWAP (UNI) යනු කුමක්ද

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ UNISWAP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UNI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ UNISWAPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

UNISWAP මිල ඉතිහාසය

UNIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UNIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ UNISWAP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

UNISWAP (UNI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

UNI දේශීය මුදල් වෙත

1UNI සිට VNDවෙත ₫ 162,333.171 1UNI සිට AUDවෙත A$ 9.87636 1UNI සිට GBPවෙත £ 4.74825 1UNI සිට EURවෙත € 5.63459 1UNI සිට USDවෙත $ 6.331 1UNI සිට MYRවෙත RM 27.09668 1UNI සිට TRYවෙත ₺ 245.0097 1UNI සිට JPYවෙත ¥ 922.99649 1UNI සිට RUBවෙත ₽ 509.6455 1UNI සිට INRවෙත ₹ 541.55374 1UNI සිට IDRවෙත Rp 103,786.86864 1UNI සිට KRWවෙත ₩ 8,854.5366 1UNI සිට PHPවෙත ₱ 353.01656 1UNI සිට EGPවෙත £E. 317.43634 1UNI සිට BRLවෙත R$ 35.70684 1UNI සිට CADවෙත C$ 8.8634 1UNI සිට BDTවෙත ৳ 769.72298 1UNI සිට NGNවෙත ₦ 10,129.6 1UNI සිට UAHවෙත ₴ 262.7365 1UNI සිට VESවෙත Bs 582.452 1UNI සිට PKRවෙත Rs 1,784.32904 1UNI සිට KZTවෙත ₸ 3,235.01438 1UNI සිට THBවෙත ฿ 210.31582 1UNI සිට TWDවෙත NT$ 191.06958 1UNI සිට AEDවෙත د.إ 23.23477 1UNI සිට CHFවෙත Fr 5.25473 1UNI සිට HKDවෙත HK$ 49.3818 1UNI සිට MADවෙත .د.م 58.81499 1UNI සිට MXNවෙත $ 123.32788

UNISWAP සම්පත්

UNISWAP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: UNISWAP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද UNISWAP (UNI) හි මිල කීයද? UNISWAP (UNI)හි සජීවී මිල 6.331 USD වේ. UNISWAP (UNI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? UNISWAP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.98B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UNIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 6.331 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. UNISWAP (UNI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? UNISWAP (UNI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 628.69M USD වේ. UNISWAP (UNI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, UNISWAP (UNI) හි ඉහළම මිල 45 USD වේ. UNISWAP (UNI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? UNISWAP (UNI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.80M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

