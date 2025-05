Midnight Evergreen (NIGHT) යනු කුමක්ද

Midnight is building the world's first deconstructed MMO allowing Web3 gaming users to port their progress across games, creating a new standard for gaming.

MEXC වෙතින් Midnight Evergreen ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Midnight Evergreen ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NIGHT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Midnight Evergreen ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Midnight Evergreen මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Midnight Evergreen මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Midnight Evergreen,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NIGHT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Midnight Evergreenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Midnight Evergreen මිල ඉතිහාසය

NIGHTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NIGHTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Midnight Evergreen මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Midnight Evergreen (NIGHT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Midnight Evergreen මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Midnight Evergreen MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NIGHT දේශීය මුදල් වෙත

1NIGHT සිට VNDවෙත ₫ 15.12819 1NIGHT සිට AUDවෙත A$ 0.0009145 1NIGHT සිට GBPවෙත £ 0.0004425 1NIGHT සිට EURවෙත € 0.0005251 1NIGHT සිට USDවෙත $ 0.00059 1NIGHT සිට MYRවෙත RM 0.0025252 1NIGHT සිට TRYවෙත ₺ 0.0228684 1NIGHT සිට JPYවෙත ¥ 0.0859276 1NIGHT සිට RUBවෙත ₽ 0.0474183 1NIGHT සිට INRවෙත ₹ 0.050504 1NIGHT සිට IDRවෙත Rp 9.6721296 1NIGHT සිට KRWවෙත ₩ 0.8205838 1NIGHT සිට PHPවෙත ₱ 0.0329161 1NIGHT සිට EGPවෙත £E. 0.0297124 1NIGHT සිට BRLවෙත R$ 0.0033217 1NIGHT සිට CADවෙත C$ 0.0008201 1NIGHT සිට BDTවෙත ৳ 0.0715493 1NIGHT සිට NGNවෙත ₦ 0.944 1NIGHT සිට UAHවෙත ₴ 0.0244614 1NIGHT සිට VESවෙත Bs 0.05428 1NIGHT සිට PKRවෙත Rs 0.1657723 1NIGHT සිට KZTවෙත ₸ 0.3011714 1NIGHT සිට THBවෙත ฿ 0.0196706 1NIGHT සිට TWDවෙත NT$ 0.0178003 1NIGHT සිට AEDවෙත د.إ 0.0021653 1NIGHT සිට CHFවෙත Fr 0.0004897 1NIGHT සිට HKDවෙත HK$ 0.004602 1NIGHT සිට MADවෙත .د.م 0.0055047 1NIGHT සිට MXNවෙත $ 0.0114283

Midnight Evergreen සම්පත්

Midnight Evergreen පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Midnight Evergreen පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Midnight Evergreen (NIGHT) හි මිල කීයද? Midnight Evergreen (NIGHT)හි සජීවී මිල 0.00059 USD වේ. Midnight Evergreen (NIGHT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Midnight Evergreen හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NIGHTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00059 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Midnight Evergreen (NIGHT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Midnight Evergreen (NIGHT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Midnight Evergreen (NIGHT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Midnight Evergreen (NIGHT) හි ඉහළම මිල 0.04111 USD වේ. Midnight Evergreen (NIGHT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Midnight Evergreen (NIGHT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 684.54 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

