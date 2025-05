Force (FRC) යනු කුමක්ද

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

MEXC වෙතින් Force ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Force ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FRC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Force ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Force මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Force මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Force,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FRC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Forceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Force මිල ඉතිහාසය

FRCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FRCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Force මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Force (FRC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Force මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Force MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FRC දේශීය මුදල් වෙත

1FRC සිට VNDවෙත ₫ 17.333316 1FRC සිට AUDවෙත A$ 0.0010478 1FRC සිට GBPවෙත £ 0.000507 1FRC සිට EURවෙත € 0.00060164 1FRC සිට USDවෙත $ 0.000676 1FRC සිට MYRවෙත RM 0.00289328 1FRC සිට TRYවෙත ₺ 0.02620852 1FRC සිට JPYවෙත ¥ 0.09874332 1FRC සිට RUBවෙත ₽ 0.05433012 1FRC සිට INRවෙත ₹ 0.05791292 1FRC සිට IDRවෙත Rp 11.26666216 1FRC සිට KRWවෙත ₩ 0.94412864 1FRC සිට PHPවෙත ₱ 0.03771404 1FRC සිට EGPවෙත £E. 0.03407716 1FRC සිට BRLවෙත R$ 0.00380588 1FRC සිට CADවෙත C$ 0.00093964 1FRC සිට BDTවෙත ৳ 0.08197852 1FRC සිට NGNවෙත ₦ 1.0816 1FRC සිට UAHවෙත ₴ 0.02802696 1FRC සිට VESවෙත Bs 0.062192 1FRC සිට PKRවෙත Rs 0.18993572 1FRC සිට KZTවෙත ₸ 0.34507096 1FRC සිට THBවෙත ฿ 0.0225784 1FRC සිට TWDවෙත NT$ 0.0204152 1FRC සිට AEDවෙත د.إ 0.00248092 1FRC සිට CHFවෙත Fr 0.00056784 1FRC සිට HKDවෙත HK$ 0.0052728 1FRC සිට MADවෙත .د.م 0.00630708 1FRC සිට MXNවෙත $ 0.01310764

Force සම්පත්

Force පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Force පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Force (FRC) හි මිල කීයද? Force (FRC)හි සජීවී මිල 0.000676 USD වේ. Force (FRC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Force හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FRCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000676 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Force (FRC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Force (FRC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Force (FRC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Force (FRC) හි ඉහළම මිල 0.346 USD වේ. Force (FRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Force (FRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 48.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

