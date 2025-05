BLEND (BLEND) යනු කුමක්ද

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

MEXC වෙතින් BLEND ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BLEND ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLEND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BLEND ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BLEND මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BLEND මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BLEND,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLEND හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLENDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BLEND මිල ඉතිහාසය

BLENDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLENDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLEND මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BLEND (BLEND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BLEND මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BLEND MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLEND දේශීය මුදල් වෙත

1BLEND සිට VNDවෙත ₫ 248,7177 1BLEND සිට AUDවෙත A$ 0,015035 1BLEND සිට GBPවෙත £ 0,007275 1BLEND සිට EURවෙත € 0,008633 1BLEND සිට USDවෙත $ 0,0097 1BLEND සිට MYRවෙත RM 0,041516 1BLEND සිට TRYවෙත ₺ 0,376069 1BLEND සිට JPYවෙත ¥ 1,416588 1BLEND සිට RUBවෙත ₽ 0,779589 1BLEND සිට INRවෙත ₹ 0,831096 1BLEND සිට IDRවෙත Rp 161,666602 1BLEND සිට KRWවෙත ₩ 13,52859 1BLEND සිට PHPවෙත ₱ 0,540581 1BLEND සිට EGPවෙත £E. 0,48888 1BLEND සිට BRLවෙත R$ 0,054611 1BLEND සිට CADවෙත C$ 0,013483 1BLEND සිට BDTවෙත ৳ 1,176319 1BLEND සිට NGNවෙත ₦ 15,52 1BLEND සිට UAHවෙත ₴ 0,402162 1BLEND සිට VESවෙත Bs 0,8924 1BLEND සිට PKRවෙත Rs 2,725409 1BLEND සිට KZTවෙත ₸ 4,951462 1BLEND සිට THBවෙත ฿ 0,323883 1BLEND සිට TWDවෙත NT$ 0,292746 1BLEND සිට AEDවෙත د.إ 0,035599 1BLEND සිට CHFවෙත Fr 0,008148 1BLEND සිට HKDවෙත HK$ 0,07566 1BLEND සිට MADවෙත .د.م 0,090501 1BLEND සිට MXNවෙත $ 0,187986

BLEND සම්පත්

BLEND පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BLEND පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BLEND (BLEND) හි මිල කීයද? BLEND (BLEND)හි සජීවී මිල 0,0097 USD වේ. BLEND (BLEND) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BLEND හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLENDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,0097 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BLEND (BLEND) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BLEND (BLEND) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. BLEND (BLEND) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BLEND (BLEND) හි ඉහළම මිල 0,095 USD වේ. BLEND (BLEND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BLEND (BLEND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42,29 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.