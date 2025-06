DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

නමDOGE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.9

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0078%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.36%

සංසරණ සැපයුම149,757,986,383.70523

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම149,757,986,383.70523

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2013-12-12 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.000559 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.7375666,2021-05-08

අඩුම මිල0.000085474399384111,2015-05-07

පොදු බ්ලොක්චේන්DOGE

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.