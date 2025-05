Cere Network (CERE) යනු කුමක්ද

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

MEXC වෙතින් Cere Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cere Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CERE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cere Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cere Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cere Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Cere Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CERE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cere Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Cere Network මිල ඉතිහාසය

CEREහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CEREහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cere Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Cere Network (CERE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cere Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cere Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CERE දේශීය මුදල් වෙත

1CERE සිට VNDවෙත ₫ 32.9538132 1CERE සිට AUDවෙත A$ 0.00199206 1CERE සිට GBPවෙත £ 0.0009639 1CERE සිට EURවෙත € 0.001143828 1CERE සිට USDවෙත $ 0.0012852 1CERE සිට MYRවෙත RM 0.005500656 1CERE සිට TRYවෙත ₺ 0.049827204 1CERE සිට JPYවෙත ¥ 0.1876392 1CERE සිට RUBවෙත ₽ 0.103291524 1CERE සිට INRවෙත ₹ 0.110115936 1CERE සිට IDRවෙත Rp 21.419991432 1CERE සිට KRWවෙත ₩ 1.79246844 1CERE සිට PHPවෙත ₱ 0.071637048 1CERE සිට EGPවෙත £E. 0.06477408 1CERE සිට BRLවෙත R$ 0.007235676 1CERE සිට CADවෙත C$ 0.001786428 1CERE සිට BDTවෙත ৳ 0.155856204 1CERE සිට NGNවෙත ₦ 2.05632 1CERE සිට UAHවෙත ₴ 0.053284392 1CERE සිට VESවෙත Bs 0.1182384 1CERE සිට PKRවෙත Rs 0.361102644 1CERE සිට KZTවෙත ₸ 0.656043192 1CERE සිට THBවෙත ฿ 0.042899976 1CERE සිට TWDවෙත NT$ 0.038787336 1CERE සිට AEDවෙත د.إ 0.004716684 1CERE සිට CHFවෙත Fr 0.001079568 1CERE සිට HKDවෙත HK$ 0.01002456 1CERE සිට MADවෙත .د.م 0.011990916 1CERE සිට MXNවෙත $ 0.024907176

Cere Network සම්පත්

Cere Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cere Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Cere Network (CERE) හි මිල කීයද? Cere Network (CERE)හි සජීවී මිල 0.0012852 USD වේ. Cere Network (CERE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Cere Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.92M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CEREහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0012852 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Cere Network (CERE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Cere Network (CERE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 6.94B USD වේ. Cere Network (CERE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Cere Network (CERE) හි ඉහළම මිල 1 USD වේ. Cere Network (CERE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Cere Network (CERE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 74.16K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

