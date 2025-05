FLORK (FLORK) යනු කුමක්ද

Flork is an AI agent that farms liquidity pools.

MEXC වෙතින් FLORK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FLORK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FLORK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FLORK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FLORK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FLORK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FLORK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FLORK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FLORKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FLORK මිල ඉතිහාසය

FLORKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FLORKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FLORK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FLORK (FLORK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FLORK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FLORK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FLORK දේශීය මුදල් වෙත

1FLORK සිට VNDවෙත ₫ 115.9562943 1FLORK සිට AUDවෙත A$ 0.007009565 1FLORK සිට GBPවෙත £ 0.003391725 1FLORK සිට EURවෙත € 0.004024847 1FLORK සිට USDවෙත $ 0.0045223 1FLORK සිට MYRවෙත RM 0.019355444 1FLORK සිට TRYවෙත ₺ 0.175329571 1FLORK සිට JPYවෙත ¥ 0.660572361 1FLORK සිට RUBවෙත ₽ 0.363457251 1FLORK සිට INRවෙත ₹ 0.387244549 1FLORK සිට IDRවෙත Rp 75.371636518 1FLORK සිට KRWවෙත ₩ 6.32488878 1FLORK සිට PHPවෙත ₱ 0.25234434 1FLORK සිට EGPවෙත £E. 0.227969143 1FLORK සිට BRLවෙත R$ 0.025460549 1FLORK සිට CADවෙත C$ 0.006285997 1FLORK සිට BDTවෙත ৳ 0.548419321 1FLORK සිට NGNවෙත ₦ 7.23568 1FLORK සිට UAHවෙත ₴ 0.187494558 1FLORK සිට VESවෙත Bs 0.4160516 1FLORK සිට PKRවෙත Rs 1.270630631 1FLORK සිට KZTවෙත ₸ 2.308453258 1FLORK සිට THBවෙත ฿ 0.15104482 1FLORK සිට TWDවෙත NT$ 0.136618683 1FLORK සිට AEDවෙත د.إ 0.016596841 1FLORK සිට CHFවෙත Fr 0.003798732 1FLORK සිට HKDවෙත HK$ 0.03527394 1FLORK සිට MADවෙත .د.م 0.042193059 1FLORK සිට MXNවෙත $ 0.087687397

FLORK සම්පත්

FLORK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FLORK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FLORK (FLORK) හි මිල කීයද? FLORK (FLORK)හි සජීවී මිල 0.0045223 USD වේ. FLORK (FLORK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FLORK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FLORKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0045223 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FLORK (FLORK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FLORK (FLORK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 938.72M USD වේ. FLORK (FLORK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FLORK (FLORK) හි ඉහළම මිල 0.036088 USD වේ. FLORK (FLORK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FLORK (FLORK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 75.90K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.