Binance Coin (BNB) යනු කුමක්ද

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

MEXC වෙතින් Binance Coin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Binance Coin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BNB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Binance Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Binance Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Binance Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Binance Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BNB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Binance Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Binance Coin මිල ඉතිහාසය

BNBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BNBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Binance Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Binance Coin (BNB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Binance Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Binance Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BNB දේශීය මුදල් වෙත

1BNB සිට VNDවෙත ₫ 16,649,726.94 1BNB සිට AUDවෙත A$ 1,006.477 1BNB සිට GBPවෙත £ 487.005 1BNB සිට EURවෙත € 577.9126 1BNB සිට USDවෙත $ 649.34 1BNB සිට MYRවෙත RM 2,779.1752 1BNB සිට TRYවෙත ₺ 25,135.9514 1BNB සිට JPYවෙත ¥ 94,680.2654 1BNB සිට RUBවෙත ₽ 52,187.4558 1BNB සිට INRවෙත ₹ 55,596.4908 1BNB සිට IDRවෙත Rp 10,644,916.3296 1BNB සිට KRWවෙත ₩ 906,894.2176 1BNB සිට PHPවෙත ₱ 36,174.7314 1BNB සිට EGPවෙත £E. 32,577.3878 1BNB සිට BRLවෙත R$ 3,662.2776 1BNB සිට CADවෙත C$ 902.5826 1BNB සිට BDTවෙත ৳ 78,745.4618 1BNB සිට NGNවෙත ₦ 1,038,944 1BNB සිට UAHවෙත ₴ 26,921.6364 1BNB සිට VESවෙත Bs 59,739.28 1BNB සිට PKRවෙත Rs 182,445.0598 1BNB සිට KZTවෙත ₸ 331,462.0964 1BNB සිට THBවෙත ฿ 21,648.9956 1BNB සිට TWDවෙත NT$ 19,597.0812 1BNB සිට AEDවෙත د.إ 2,383.0778 1BNB සිට CHFවෙත Fr 538.9522 1BNB සිට HKDවෙත HK$ 5,064.852 1BNB සිට MADවෙත .د.م 6,058.3422 1BNB සිට MXNවෙත $ 12,577.7158

Binance Coin සම්පත්

Binance Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Binance Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Binance Coin (BNB) හි මිල කීයද? Binance Coin (BNB)හි සජීවී මිල 649.34 USD වේ. Binance Coin (BNB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Binance Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 91.48B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BNBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 649.34 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Binance Coin (BNB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Binance Coin (BNB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 140.89M USD වේ. Binance Coin (BNB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Binance Coin (BNB) හි ඉහළම මිල 793.7 USD වේ. Binance Coin (BNB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Binance Coin (BNB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.06M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

