Loading...

MEXC පිටපත් වෙළඳාම

වෙන කවරදාටත් වඩා දැන් වෙළඳාම පහසුය

50,000+

මුළු පිටපත් වෙළඳ පරිශීලකයන්

1,000,000,000+ USDT

මුළු පිටපත් වෙළඳ ප්‍රමාණය

පිටපත් වෙළඳාම යනු කුමක්ද?

MEXC පිටපත් වෙළඳාම සියලුම වෙළඳුන් සහ ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයින් සඳහා සරල නමුත් කාර්යක්ෂම විශේෂාංගයකි. අනුගාමිකයින්ට තමන් කැමති පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකි අතර, වෙළෙන්දා විසින් නායක වෙළඳාමක් ආරම්භ කරන විට, වෙළෙන්දාගේ උපායමාර්ගය මත පදනම්ව, පද්ධතිය විසින් ස්වයංක්‍රීයව ඇණවුමක් අනුගාමිකයා සඳහා ලබා දෙනු ඇත. අනුගාමිකයාගේ ලාභයෙන් කොටසක් වෙළෙන්දාටද ලැබෙනු ඇත!

පිටපත් වෙළඳාම ආරම්භ කරන ආකාරය?

ඔබට විශාල වෙළඳ පළපුරුද්දක් සහ වෙළඳපල කෙරෙහි දැඩි විනිශ්චයක් තිබේ නම්, ඔබට වෙළෙන්දෙකු වී ලාභ කොටස් ලබා ගැනීමට අයදුම් කළ හැකිය.

වෙළෙන්දෙකු වන්න

විශාල අනුගාමික සංචිතයක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඔබේ අනුගාමිකයින්ගේ ලාභයෙන් කොටසක් ලබා ගන්න.

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න

සාමාන්‍යයෙන් දින 1-2ක් ගතවන ඔබේ අයදුම්පත්‍රයේ අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න.

නායක වෙළඳාම ආරම්භ කරන්න

පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ අනුගාමිකයින් සඳහා ඇණවුම් සාදනු ඇත.

වෙළෙන්දෙකු වන්න

විශාල අනුගාමික සංචිතයක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඔබේ අනුගාමිකයින්ගේ ලාභයෙන් කොටසක් ලබා ගන්න.

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න

සාමාන්‍යයෙන් දින 1-2ක් ගතවන ඔබේ අයදුම්පත්‍රයේ අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න.

නායක වෙළඳාම ආරම්භ කරන්න

පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ අනුගාමිකයින් සඳහා ඇණවුම් සාදනු ඇත.

ඔබ නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා මග හැරීමට අකමැති සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකු නම්, ඔබට පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කර ඔවුන්ගේ වෙළඳාම් පිටපත් කළ හැකිය.

අනුගාමිකයෙකු වන්න

පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කර වෙළඳපල ප්‍රවණතා නැවත කිසිදා මගහැර නොගන්න.

අරමුදල් මාරු කිරීම

ඔබේ තත්කාල ගිණුමට අරමුදල් මාරු කරන්න

වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කරන්න

පිටපත් වෙළඳ විස්තර පුරවන්න

අනුගාමිකයෙකු වන්න

පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කර වෙළඳපල ප්‍රවණතා නැවත කිසිදා මගහැර නොගන්න.

අරමුදල් මාරු කිරීම

ඔබේ තත්කාල ගිණුමට අරමුදල් මාරු කරන්න

වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කරන්න

පිටපත් වෙළඳ විස්තර පුරවන්න

පිටපත් වෙළඳාමේ ප්‍රතිලාභ

  • ජය-ජය

    පළපුරුදු වෙළඳුන්ට අනුගාමිකයින්ගෙන් ලාභ කොටසක් ලබා ගනිමින්, අනුගාමිකයින්ට ලාභදායී වෙළඳාම් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ වෙළඳ කුසලතා භාවිත කළ හැකිය. අනුගාමිකයින්ට එක් ක්ලික් කිරීමකින් ඥානාන්විත වෙළඳ උපාය මාර්ග පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකිය.

  • ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය

    පද්ධතිය වෙළෙන්දාගේ උපායමාර්ග මත පදනම්ව අනුගාමිකයින් සඳහා ඇණවුම් ලබා දෙනු ඇත.

  • පහළ ඇතුල්වීමේ මායිම

    පරිශීලකයින්ට පිටපත් වෙළඳාම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ පිටපත් වෙළඳ ගිණුමට අරමුදල් මාරු කිරීම සහ විස්තර පිරවීම පමණි.

  • වෘත්තීය සහ විශ්වාසනීය

    සියලුම වෙළඳුන්ට විශාල වෙළඳ පළපුරුද්දක් ඇති අතර ආකර්ෂණීය ආයෝජන කළඹක් ඇත. MEXC විසින් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව ඒවා අනුමත කර ඇත.

ප්‍රධාන වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා කිසිවක් අතපසු නොකරන්න. දැන් පිටපත් වෙළඳාම ආරම්භ කරන්න!

නිති අසන පැණ (FAQ)