MEXC පිටපත් වෙළඳාම සියලුම වෙළඳුන් සහ ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයින් සඳහා සරල නමුත් කාර්යක්ෂම විශේෂාංගයකි. අනුගාමිකයින්ට තමන් කැමති පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකි අතර, වෙළෙන්දා විසින් නායක වෙළඳාමක් ආරම්භ කරන විට, වෙළෙන්දාගේ උපායමාර්ගය මත පදනම්ව, පද්ධතිය විසින් ස්වයංක්රීයව ඇණවුමක් අනුගාමිකයා සඳහා ලබා දෙනු ඇත. අනුගාමිකයාගේ ලාභයෙන් කොටසක් වෙළෙන්දාටද ලැබෙනු ඇත!
විශාල අනුගාමික සංචිතයක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඔබේ අනුගාමිකයින්ගේ ලාභයෙන් කොටසක් ලබා ගන්න.
සාමාන්යයෙන් දින 1-2ක් ගතවන ඔබේ අයදුම්පත්රයේ අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න.
පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව ඔබගේ අනුගාමිකයින් සඳහා ඇණවුම් සාදනු ඇත.
පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු අනුගමනය කර වෙළඳපල ප්රවණතා නැවත කිසිදා මගහැර නොගන්න.
ඔබේ තත්කාල ගිණුමට අරමුදල් මාරු කරන්න
පිටපත් වෙළඳ විස්තර පුරවන්න
පළපුරුදු වෙළඳුන්ට අනුගාමිකයින්ගෙන් ලාභ කොටසක් ලබා ගනිමින්, අනුගාමිකයින්ට ලාභදායී වෙළඳාම් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ වෙළඳ කුසලතා භාවිත කළ හැකිය. අනුගාමිකයින්ට එක් ක්ලික් කිරීමකින් ඥානාන්විත වෙළඳ උපාය මාර්ග පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකිය.
පද්ධතිය වෙළෙන්දාගේ උපායමාර්ග මත පදනම්ව අනුගාමිකයින් සඳහා ඇණවුම් ලබා දෙනු ඇත.
පරිශීලකයින්ට පිටපත් වෙළඳාම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය වන්නේ ඔවුන්ගේ පිටපත් වෙළඳ ගිණුමට අරමුදල් මාරු කිරීම සහ විස්තර පිරවීම පමණි.
සියලුම වෙළඳුන්ට විශාල වෙළඳ පළපුරුද්දක් ඇති අතර ආකර්ෂණීය ආයෝජන කළඹක් ඇත. MEXC විසින් ප්රවේශමෙන් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව ඒවා අනුමත කර ඇත.