නිතිපතා පරිශීලක

ඊමේල්
SMS
KYC

30D ගනුදෙනු

0

සියලුම ඇණවුම්
0

( මිලදී ගන්න0|විකුණන්න0 )

180D ගනුදෙනු

0

සාමාන්‍යය මුදා හැරීමේ වේලාව

<1 තත්

දින 30 සම්පූර්ණ කිරීමේ අනුපාතය

0.00%

සාමාන්‍යය ගෙවන කාලය

<1 තත්

P2P ගෙවීම් ක්‍රම

P2P ගෙවීම් ක්‍රමය: ක්‍රිප්ටෝ විකුණන විට, එක් කරන ලද ගෙවීම් ක්‍රමය ඔබේ පිළිගත් ගෙවීම් විකල්පවලින් එකක් ලෙස ගැනුම්කරුවන්ට පෙන්වනු ඇත. ඔබේ ගෙවීම් ගිණුමේ ඇති නම MEXC හි ඔබේ සත්‍යාපිත නමට ගැළපෙන බවට වග බලා ගන්න. ඔබට ගෙවීම් ක්‍රම 10ක් දක්වා එක් කළ හැක.

ක්‍රිප්ටෝ මුදා හැරීමේ සත්‍යාපන සැකසුම්

අභිරුචි සංඛ්‍යාතය

දැනුම්දීම්

Telegram දැනුම්දීම් සබල කරන්න හෝ සකසන්න

ඇණවුම්

වේදිකා දැනුම්දීම්

App Push

ඊමේල්

SMS දැනුම්දීම්

පාවෙන දැනුම්දීම්

බ්‍රවුසර කතාබස් ඇඟවීම් ශබ්දය

අභියාචනා

වේදිකා දැනුම්දීම්

App Push

ඊමේල්

SMS දැනුම්දීම්

පාවෙන දැනුම්දීම්

වෙනත්

වේදිකා දැනුම්දීම්

App Push

ඊමේල්

SMS දැනුම්දීම්

අනුගමනය කරයි

වෙළෙන්දා අනුගමනය කරයි
ලියාපදිංචි වීමේ වේලාව
ක්‍රියාව

අසාධුලේඛනය

අවහිර කළ පරිශීලක
සාමාන්‍ය ගෙවීම් කාලය
සාමාන්‍ය මුදාහැරීමේ කාලය
අවහිර කිරීමේ කාලය
ක්‍රියාව
සමාලෝචන (0)
-- %
සහපත් සමාලෝචන අනුපාතය
වැඩිදුර දත්ත නොමැත