MEXC P2P වෙළෙන්දන්ගේ වැඩසටහන

ඉහළම P2P වෙළඳුන්ගේ ගෝලීය ජාලයකට සම්බන්ධ වී ඔබ වර්ධනය වන විට දී සුවිශේෂී වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්න.

වෙළෙන්දාගේ ප්‍රතිලාභ

0 P2P වෙළඳ ගාස්තු වලට අමතරව, විවිධ මට්ටම්වල වෙළෙඳුන්ට බහුවිධ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳිය හැකිය.

සත්‍යාපිත වෙළෙන්දා
තහවුරු කර ඇත
අග්‍ර
ලෙගසි
විශේෂ ලාංඡනයක් දරයි
වෙළඳ ද්වාරයට ප්‍රවේශය
අපගේ API හරහා වෙළඳාම ඒකාබද්ධ කරන්න
වැඩිදියුණු කළ ප්‍රතිලාභ
BIZ වෙළෙන්දා
BIZ
වෙළඳ නාමකරණය සඳහා අභිරුචි අවතාරය
උපරිම අපේක්ෂිත ඇණවුම් 0
ඉහළ ප්‍රමුඛතා වෙළඳ සහාය
තැන්පතු අවශ්‍යතා රට/කලාපය, ෆියට් මුදල් ඒකකය සහ දේශීය අවදානම් ප්‍රතිපත්ති අනුව වෙනස් වේ.

අපි පිරිනමන්නේ:

වෙළඳ ද්වාරය

ඔබේ P2P ව්‍යාපාරය වෘත්තිකයෙකු මෙන් පවත්වාගෙන යන්න—සියල්ල එකම ස්ථානයක සිටිමින්. දැන්වීම් කළමනාකරණය කිරීමට, ඇණවුම් ලුහුබැඳීමට සහ ඔබේ කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්ත කිරීමට උසස් මෙවලම් වෙත ප්‍රවේශ වන්න.
සත්‍යාපිත ලාංඡනය

ක්ෂණික විශ්වාසය ගොඩනඟා ගන්න. ඔබේ වෙළඳ නාමය අසල සත්‍යාපිත ලාංඡනයක් සමඟ කැපී පෙනෙන්න සහ ඉහළ වටිනාකමක් ඇති ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කරගන්න.
කැපවූ පාරිභෝගික සේවාව

ප්‍රමුඛතා සහාය ලබා ගන්න, 24/7. අපගේ කැපවූ වෙළඳ නාලිකාව මඟින් වෙළඳාමක් සිදුවන විට ඔබට කිසි විටෙකත් බලා සිටීමට සිදු නොවන බව සහතික කෙරේ.

ප්‍රතිලාභ සංසන්දනය

MEXC P2P වෙළඳ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට අයදුම් කරන්න

වෙළඳ මෙවලම්, දෘශ්‍යතා වරප්‍රසාද සහ ස්ථර ත්‍යාග වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර, ඔබ පහත මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය.
SMS සත්‍යාපනය
ඊමේල් සත්‍යාපනය
උසස් KYC
අදාළ P2P වෙළඳාම් පළපුරුද්ද
සත්‍යාපනය අවශ්‍යයි
වැදගත් දැන්වීම: අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අනුමැතිය සහතික නොකරයි. සෑම අයදුම්පතක්ම අනුකූලතා ඉතිහාසය, වෙළඳ හැසිරීම සහ වේදිකා නීතිවලට අනුකූල වීම මත පදනම්ව සමාලෝචනය කෙරේ. අවම නිර්ණායක සපුරාලීම පමණක් පිළිගැනීම සහතික නොකරයි. වංචනික ක්‍රියාකාරකම්, සේදුම් ගනුදෙනු හෝ ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය කිරීම්වලට සම්බන්ධ ගිණුම් වහාම නුසුදුසු බවට පත් කරනු ලැබේ. සමාලෝචන වේලාව: අයදුම්පත් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරික දින 7ක් ඇතුළත සකසනු ලැබේ. යාවත්කාලීන ලබා ගැනීම සඳහා ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල සහ යෙදුම් දැනුම්දීම් සබල කර ඇති බවට වග බලා ගන්න.

නිති අසන පැණ

වෙළඳ තත්ත්වය සඳහා අයදුම් කිරීමට මට උසස් KYC සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

ආරක්ෂිත සහ අනුකූල වෙළඳ පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා, සියලුම MEXC P2P වෙළෙන්දන් උසස් KYC සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙය වෙළෙඳුන්ට සහ ගැනුම්කරුවන්ට විශ්වාසය, විනිවිදභාවය සහ ආරක්ෂිත අත්දැකීමක් සහතික කරයි.