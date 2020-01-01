Токеномика Zodor (ZOD) Откройте для себя ключевую информацию о Zodor (ZOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zodor (ZOD) The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors. Официальный сайт: https://www.zodor.io/ Whitepaper: https://whitepaper.zodor.io/ Купить ZOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Zodor (ZOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zodor (ZOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,55K $ 92,55K $ 92,55K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,55K $ 92,55K $ 92,55K Исторический максимум: $ 0,0014363 $ 0,0014363 $ 0,0014363 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00092534 $ 0,00092534 $ 0,00092534 Узнайте больше о цене Zodor (ZOD)

Токеномика Zodor (ZOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zodor (ZOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOD, изучите текущую цену ZOD!

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