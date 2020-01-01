Токеномика ZOA AI (ZOA) Откройте для себя ключевую информацию о ZOA AI (ZOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZOA AI (ZOA) ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community. Официальный сайт: https://www.myzoa.app/ Купить ZOA сейчас!

Токеномика и анализ цен ZOA AI (ZOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZOA AI (ZOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30.56K $ 30.56K $ 30.56K Общее предложение: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Оборотное предложение: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30.56K $ 30.56K $ 30.56K Исторический максимум: $ 0.00480592 $ 0.00480592 $ 0.00480592 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ZOA AI (ZOA)

Токеномика ZOA AI (ZOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZOA AI (ZOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOA, изучите текущую цену ZOA!

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