Токеномика MANTRA (OM) Откройте для себя ключевую информацию о MANTRA (OM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MANTRA (OM) MANTRA — это блокчейн первого уровня с фокусом на безопасность, предназначенный для соблюдения и обеспечения требований реального мира в области регулирования. Созданный для учреждений и разработчиков, MANTRA предлагает блокчейн без разрешений для приложений с разрешениями. Официальный сайт: https://www.mantrachain.io Whitepaper: https://docs.mantrachain.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Купить OM сейчас!

Токеномика и анализ цен MANTRA (OM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MANTRA (OM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 202,04M $ 202,04M $ 202,04M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 976,98M $ 976,98M $ 976,98M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,241 $ 9,241 $ 9,241 Исторический минимум: $ 0,01728435325696168 $ 0,01728435325696168 $ 0,01728435325696168 Текущая цена: $ 0,2068 $ 0,2068 $ 0,2068 Узнайте больше о цене MANTRA (OM)

Токеномика MANTRA (OM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MANTRA (OM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OM, изучите текущую цену OM!

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