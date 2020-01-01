Токеномика MANTRA (OM)

Токеномика MANTRA (OM)

Откройте для себя ключевую информацию о MANTRA (OM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MANTRA (OM)

MANTRA — это блокчейн первого уровня с фокусом на безопасность, предназначенный для соблюдения и обеспечения требований реального мира в области регулирования. Созданный для учреждений и разработчиков, MANTRA предлагает блокчейн без разрешений для приложений с разрешениями.

Официальный сайт:
https://www.mantrachain.io
Whitepaper:
https://docs.mantrachain.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d

Токеномика и анализ цен MANTRA (OM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MANTRA (OM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 202,04M
$ 202,04M$ 202,04M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 976,98M
$ 976,98M$ 976,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9,241
$ 9,241$ 9,241
Исторический минимум:
$ 0,01728435325696168
$ 0,01728435325696168$ 0,01728435325696168
Текущая цена:
$ 0,2068
$ 0,2068$ 0,2068

Токеномика MANTRA (OM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MANTRA (OM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OM, изучите текущую цену OM!

Как купить OM

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История цены MANTRA (OM)

Анализ истории цены OM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.