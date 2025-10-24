Что такое Zirodelta (ZDLT)

Zirodelta is a decentralized protocol built on the Solana blockchain, designed to innovate funding rate farming. It utilizes the $ZDLT token and an advanced trading bot to optimize arbitrage opportunities through automated, oracle-driven technology. The protocol aims to enhance trading efficiency and profitability for users in the decentralized finance (DeFi) space by capturing funding fees and converting market volatility into steady yields.

Источник Zirodelta (ZDLT) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zirodelta (ZDLT) Сколько стоит Zirodelta (ZDLT) на сегодня? Актуальная цена ZDLT в USD – 0,00201247 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZDLT в USD? $ 0,00201247 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZDLT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Zirodelta? Рыночная капитализация ZDLT составляет $ 2,01M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZDLT? Циркулирующее предложение ZDLT составляет 999,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZDLT? ZDLT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00822159 USD . Какова была минимальная цена ZDLT за все время (ATL)? ZDLT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ZDLT? Объем торгов за последние 24 часа для ZDLT составляет -- USD . Вырастет ли ZDLT в цене в этом году? ZDLT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZDLT для более подробного анализа.

