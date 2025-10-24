Что такое ZeroSwap (ZEE)

Multi-Chain protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. All that power to DeFi with zero fee using Transaction Fee Mining. Multi-Chain protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. All that power to DeFi with zero fee using Transaction Fee Mining.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ZeroSwap (ZEE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены ZeroSwap (USD)

Сколько будет стоить ZeroSwap (ZEE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZeroSwap (ZEE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZeroSwap.

Проверьте прогноз цены ZeroSwap!

ZEE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ZeroSwap (ZEE)

Понимание токеномики ZeroSwap (ZEE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZEE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZeroSwap (ZEE) Сколько стоит ZeroSwap (ZEE) на сегодня? Актуальная цена ZEE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZEE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZEE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ZeroSwap? Рыночная капитализация ZEE составляет $ 31,13K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZEE? Циркулирующее предложение ZEE составляет 74,27M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZEE? ZEE достиг максимальной цены (ATH) в 3,24 USD . Какова была минимальная цена ZEE за все время (ATL)? ZEE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ZEE? Объем торгов за последние 24 часа для ZEE составляет -- USD . Вырастет ли ZEE в цене в этом году? ZEE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZEE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ZeroSwap (ZEE)