Токеномика Yield TRYB (YTRYB) Откройте для себя ключевую информацию о Yield TRYB (YTRYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Официальный сайт: https://www.balsafinance.com/ytryb Купить YTRYB сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield TRYB (YTRYB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield TRYB (YTRYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 119,18K $ 119,18K $ 119,18K Общее предложение: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Оборотное предложение: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,18K $ 119,18K $ 119,18K Исторический максимум: $ 0,03313813 $ 0,03313813 $ 0,03313813 Исторический минимум: $ 0,03222513 $ 0,03222513 $ 0,03222513 Текущая цена: $ 0,03307735 $ 0,03307735 $ 0,03307735 Узнайте больше о цене Yield TRYB (YTRYB)

Токеномика Yield TRYB (YTRYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield TRYB (YTRYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YTRYB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YTRYB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YTRYB, изучите текущую цену YTRYB!

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