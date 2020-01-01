Токеномика Yield TRYB (YTRYB)

Токеномика Yield TRYB (YTRYB)

Откройте для себя ключевую информацию о Yield TRYB (YTRYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Официальный сайт:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Токеномика и анализ цен Yield TRYB (YTRYB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield TRYB (YTRYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 119,18K
$ 119,18K$ 119,18K
Общее предложение:
$ 3,60M
$ 3,60M$ 3,60M
Оборотное предложение:
$ 3,60M
$ 3,60M$ 3,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,18K
$ 119,18K$ 119,18K
Исторический максимум:
$ 0,03313813
$ 0,03313813$ 0,03313813
Исторический минимум:
$ 0,03222513
$ 0,03222513$ 0,03222513
Текущая цена:
$ 0,03307735
$ 0,03307735$ 0,03307735

Токеномика Yield TRYB (YTRYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yield TRYB (YTRYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YTRYB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YTRYB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YTRYB, изучите текущую цену YTRYB!

Прогноз цены YTRYB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.