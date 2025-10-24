Текущая цена Yield Optimizer EUR сегодня составляет 1,17 USD. Следите за обновлениями цены YOEUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YOEUR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Yield Optimizer EUR сегодня составляет 1,17 USD. Следите за обновлениями цены YOEUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YOEUR прямо сейчас на MEXC.

$1,17
0,00%1D
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:03 (UTC+8)

Информация о ценах Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,17
Мин 24Ч
$ 1,17
Макс 24Ч

$ 1,17
$ 1,17
$ 1,19
$ 1,15
+0,07%

+0,02%

-0,44%

-0,44%

Текущая цена Yield Optimizer EUR (YOEUR) составляет $1,17. За последние 24 часа YOEUR торговался в диапазоне от $ 1,17 до $ 1,17, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YOEUR за все время составляет $ 1,19, а минимальная – $ 1,15.

Что касается краткосрочной динамики, YOEUR изменился на +0,07% за последний час, на +0,02% за 24 часа и на -0,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$ 100,71K
--
$ 100,71K
86,07K
86 071,0
Текущая рыночная капитализация Yield Optimizer EUR составляет $ 100,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YOEUR составляет 86,07K, а общее предложение – 86071.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 100,71K.

История цен Yield Optimizer EUR (YOEUR) в USD

За сегодня изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ +0,00027845.
За последние 30 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ -0,0134706780.
За последние 60 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00027845+0,02%
30 дней$ -0,0134706780-1,15%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

Сколько стоит Yield Optimizer EUR (YOEUR) на сегодня?
Актуальная цена YOEUR в USD – 1,17 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YOEUR в USD?
Текущая цена YOEUR в USD составляет $ 1,17. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yield Optimizer EUR?
Рыночная капитализация YOEUR составляет $ 100,71K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YOEUR?
Циркулирующее предложение YOEUR составляет 86,07K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YOEUR?
YOEUR достиг максимальной цены (ATH) в 1,19 USD.
Какова была минимальная цена YOEUR за все время (ATL)?
YOEUR достиг минимальной цены (ATL) в 1,15 USD.
Каков объем торгов YOEUR?
Объем торгов за последние 24 часа для YOEUR составляет -- USD.
Вырастет ли YOEUR в цене в этом году?
YOEUR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YOEUR для более подробного анализа.
