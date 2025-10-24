Цена Yield Optimizer EUR (YOEUR)
Текущая цена Yield Optimizer EUR (YOEUR) составляет $1,17. За последние 24 часа YOEUR торговался в диапазоне от $ 1,17 до $ 1,17, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YOEUR за все время составляет $ 1,19, а минимальная – $ 1,15.
Что касается краткосрочной динамики, YOEUR изменился на +0,07% за последний час, на +0,02% за 24 часа и на -0,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Yield Optimizer EUR составляет $ 100,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YOEUR составляет 86,07K, а общее предложение – 86071.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 100,71K.
За сегодня изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ +0,00027845.
За последние 30 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ -0,0134706780.
За последние 60 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yield Optimizer EUR на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00027845
|+0,02%
|30 дней
|$ -0,0134706780
|-1,15%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
