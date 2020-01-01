Токеномика Yield GATA (YGATA) Откройте для себя ключевую информацию о Yield GATA (YGATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Официальный сайт: https://gatahub.zone/ Купить YGATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield GATA (YGATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield GATA (YGATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,19K $ 124,19K $ 124,19K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 14,47M $ 14,47M $ 14,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 180,21K $ 180,21K $ 180,21K Исторический максимум: $ 0,01993036 $ 0,01993036 $ 0,01993036 Исторический минимум: $ 0,00851432 $ 0,00851432 $ 0,00851432 Текущая цена: $ 0,00858119 $ 0,00858119 $ 0,00858119 Узнайте больше о цене Yield GATA (YGATA)

Токеномика Yield GATA (YGATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield GATA (YGATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YGATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YGATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YGATA, изучите текущую цену YGATA!

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