Токеномика Yaku (YAKU) Откройте для себя ключевую информацию о Yaku (YAKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yaku (YAKU) The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors. Официальный сайт: https://www.yaku.gg/ Купить YAKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Yaku (YAKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yaku (YAKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 951,19K $ 951,19K $ 951,19K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 495,31M $ 495,31M $ 495,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 960,20K $ 960,20K $ 960,20K Исторический максимум: $ 0,06482 $ 0,06482 $ 0,06482 Исторический минимум: $ 0,00060385 $ 0,00060385 $ 0,00060385 Текущая цена: $ 0,00192038 $ 0,00192038 $ 0,00192038 Узнайте больше о цене Yaku (YAKU)

Токеномика Yaku (YAKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yaku (YAKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAKU, изучите текущую цену YAKU!

Прогноз цены YAKU Хотите узнать, куда может двигаться YAKU? Наша страница прогноза цены YAKU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YAKU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!