Токеномика XNF (XNF) Откройте для себя ключевую информацию о XNF (XNF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XNF (XNF) Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Официальный сайт: https://xenify.io Whitepaper: https://github.com/xenify-io/litepaper Купить XNF сейчас!

Токеномика и анализ цен XNF (XNF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XNF (XNF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,52K $ 9,52K $ 9,52K Общее предложение: $ 3,34M $ 3,34M $ 3,34M Оборотное предложение: $ 618,80K $ 618,80K $ 618,80K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,37K $ 51,37K $ 51,37K Исторический максимум: $ 9,31 $ 9,31 $ 9,31 Исторический минимум: $ 0,01119919 $ 0,01119919 $ 0,01119919 Текущая цена: $ 0,01536865 $ 0,01536865 $ 0,01536865 Узнайте больше о цене XNF (XNF)

Токеномика XNF (XNF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XNF (XNF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNF, изучите текущую цену XNF!

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