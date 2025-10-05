Текущая цена Wrapped HLP сегодня составляет 1,023 USD. Следите за обновлениями цены WHLP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WHLP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped HLP сегодня составляет 1,023 USD. Следите за обновлениями цены WHLP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WHLP прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 WHLP в USD:

$1,023
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped HLP (WHLP) в реальном времени
Информация о ценах Wrapped HLP (WHLP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,018
Мин 24Ч
$ 1,028
Макс 24Ч

$ 1,018
$ 1,028
$ 1,048
$ 0,915753
+0,12%

+0,18%

-0,03%

-0,03%

Текущая цена Wrapped HLP (WHLP) составляет $1,023. За последние 24 часа WHLP торговался в диапазоне от $ 1,018 до $ 1,028, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WHLP за все время составляет $ 1,048, а минимальная – $ 0,915753.

Что касается краткосрочной динамики, WHLP изменился на +0,12% за последний час, на +0,18% за 24 часа и на -0,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped HLP (WHLP)

$ 7,08M
--
$ 7,08M
6,91M
6 912 236,887182
Текущая рыночная капитализация Wrapped HLP составляет $ 7,08M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WHLP составляет 6,91M, а общее предложение – 6912236.887182. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,08M.

История цен Wrapped HLP (WHLP) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped HLP на USD составило $ +0,00187668.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped HLP на USD составило $ +0,0072596172.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped HLP на USD составило $ +0,0108423678.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped HLP на USD составило $ +0,0262390311618508.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00187668+0,18%
30 дней$ +0,0072596172+0,71%
60 дней$ +0,0108423678+1,06%
90 дней$ +0,0262390311618508+2,63%

Что такое Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Источник Wrapped HLP (WHLP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wrapped HLP (USD)

Сколько будет стоить Wrapped HLP (WHLP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped HLP (WHLP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped HLP.

Проверьте прогноз цены Wrapped HLP!

WHLP на местную валюту

Токеномика Wrapped HLP (WHLP)

Понимание токеномики Wrapped HLP (WHLP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WHLP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped HLP (WHLP)

Сколько стоит Wrapped HLP (WHLP) на сегодня?
Актуальная цена WHLP в USD – 1,023 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WHLP в USD?
Текущая цена WHLP в USD составляет $ 1,023. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped HLP?
Рыночная капитализация WHLP составляет $ 7,08M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WHLP?
Циркулирующее предложение WHLP составляет 6,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WHLP?
WHLP достиг максимальной цены (ATH) в 1,048 USD.
Какова была минимальная цена WHLP за все время (ATL)?
WHLP достиг минимальной цены (ATL) в 0,915753 USD.
Каков объем торгов WHLP?
Объем торгов за последние 24 часа для WHLP составляет -- USD.
Вырастет ли WHLP в цене в этом году?
WHLP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WHLP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.