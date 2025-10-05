Что такое Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Понимание токеномики Wrapped HLP (WHLP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WHLP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped HLP (WHLP) Сколько стоит Wrapped HLP (WHLP) на сегодня? Актуальная цена WHLP в USD – 1,023 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WHLP в USD? $ 1,023 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WHLP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped HLP? Рыночная капитализация WHLP составляет $ 7,08M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WHLP? Циркулирующее предложение WHLP составляет 6,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WHLP? WHLP достиг максимальной цены (ATH) в 1,048 USD . Какова была минимальная цена WHLP за все время (ATL)? WHLP достиг минимальной цены (ATL) в 0,915753 USD . Каков объем торгов WHLP? Объем торгов за последние 24 часа для WHLP составляет -- USD . Вырастет ли WHLP в цене в этом году? WHLP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WHLP для более подробного анализа.

