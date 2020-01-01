Токеномика Wrapped HLP (WHLP)

Токеномика Wrapped HLP (WHLP)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped HLP (WHLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Официальный сайт:
https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Токеномика и анализ цен Wrapped HLP (WHLP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped HLP (WHLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,38M
$ 8,38M$ 8,38M
Общее предложение:
$ 8,39M
$ 8,39M$ 8,39M
Оборотное предложение:
$ 8,38M
$ 8,38M$ 8,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,38M
$ 8,38M$ 8,38M
Исторический максимум:
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019
Исторический минимум:
$ 0,971471
$ 0,971471$ 0,971471
Текущая цена:
$ 0,998611
$ 0,998611$ 0,998611

Токеномика Wrapped HLP (WHLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped HLP (WHLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WHLP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WHLP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHLP, изучите текущую цену WHLP!

Прогноз цены WHLP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.