Токеномика Wrapped HLP (WHLP) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped HLP (WHLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped HLP (WHLP) Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Официальный сайт: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp Купить WHLP сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped HLP (WHLP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped HLP (WHLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,38M $ 8,38M $ 8,38M Общее предложение: $ 8,39M $ 8,39M $ 8,39M Оборотное предложение: $ 8,38M $ 8,38M $ 8,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,38M $ 8,38M $ 8,38M Исторический максимум: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Исторический минимум: $ 0,971471 $ 0,971471 $ 0,971471 Текущая цена: $ 0,998611 $ 0,998611 $ 0,998611 Узнайте больше о цене Wrapped HLP (WHLP)

Токеномика Wrapped HLP (WHLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped HLP (WHLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHLP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHLP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHLP, изучите текущую цену WHLP!

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