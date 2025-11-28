Что такое WPAY

Токеномика WPAY (WPAY) Откройте для себя ключевую информацию о WPAY (WPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен WPAY (WPAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WPAY (WPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 11,92M $ 11,92M $ 11,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75B $ 1,75B $ 1,75B Исторический максимум: $ 0,262798 $ 0,262798 $ 0,262798 Исторический минимум: $ 0,04720244 $ 0,04720244 $ 0,04720244 Текущая цена: $ 0,175491 $ 0,175491 $ 0,175491 Узнайте больше о цене WPAY (WPAY) Купить WPAY сейчас!

Информация о WPAY (WPAY) Официальный сайт: https://wirexpaychain.com Whitepaper: https://docs.wirexpaychain.com/

Токеномика WPAY (WPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WPAY (WPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WPAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WPAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WPAY, изучите текущую цену WPAY!

Прогноз цены WPAY Хотите узнать, куда может двигаться WPAY? Наша страница прогноза цены WPAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WPAY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!