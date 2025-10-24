Что такое WPAY (WPAY)

Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.

Прогноз цены WPAY (USD)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WPAY (WPAY) Сколько стоит WPAY (WPAY) на сегодня? Актуальная цена WPAY в USD – 0,171518 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WPAY в USD? $ 0,171518 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WPAY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WPAY? Рыночная капитализация WPAY составляет $ 2,04M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WPAY? Циркулирующее предложение WPAY составляет 11,92M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WPAY? WPAY достиг максимальной цены (ATH) в 0,262798 USD . Какова была минимальная цена WPAY за все время (ATL)? WPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,04720244 USD . Каков объем торгов WPAY? Объем торгов за последние 24 часа для WPAY составляет -- USD . Вырастет ли WPAY в цене в этом году? WPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WPAY для более подробного анализа.

