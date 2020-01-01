Токеномика Weblume AI (WLAI) Откройте для себя ключевую информацию о Weblume AI (WLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. Официальный сайт: https://www.weblume.ai/ Купить WLAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Weblume AI (WLAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Weblume AI (WLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 280,84K $ 280,84K $ 280,84K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 280,84K $ 280,84K $ 280,84K Исторический максимум: $ 0,064486 $ 0,064486 $ 0,064486 Исторический минимум: $ 0,02284456 $ 0,02284456 $ 0,02284456 Текущая цена: $ 0,02653388 $ 0,02653388 $ 0,02653388 Узнайте больше о цене Weblume AI (WLAI)

Токеномика Weblume AI (WLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Weblume AI (WLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WLAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WLAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WLAI, изучите текущую цену WLAI!

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