Токеномика Voovo App (VOOVO) Откройте для себя ключевую информацию о Voovo App (VOOVO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voovo App (VOOVO) Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Официальный сайт: https://www.voovo.app/ Купить VOOVO сейчас!

Токеномика и анализ цен Voovo App (VOOVO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voovo App (VOOVO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,96K $ 39,96K $ 39,96K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,96K $ 39,96K $ 39,96K Исторический максимум: $ 0,00171215 $ 0,00171215 $ 0,00171215 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Voovo App (VOOVO)

Токеномика Voovo App (VOOVO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voovo App (VOOVO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOOVO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOOVO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOOVO, изучите текущую цену VOOVO!

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