Токеномика VitAI (VITAI) Откройте для себя ключевую информацию о VitAI (VITAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VitAI (VITAI) VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Официальный сайт: https://www.vitalikai.com/ Whitepaper: https://www.vitalikai.com/terminal Купить VITAI сейчас!

Токеномика и анализ цен VitAI (VITAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VitAI (VITAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,50K $ 55,50K $ 55,50K Общее предложение: $ 99,22M $ 99,22M $ 99,22M Оборотное предложение: $ 99,22M $ 99,22M $ 99,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,50K $ 55,50K $ 55,50K Исторический максимум: $ 0,04953982 $ 0,04953982 $ 0,04953982 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055932 $ 0,00055932 $ 0,00055932 Узнайте больше о цене VitAI (VITAI)

Токеномика VitAI (VITAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VitAI (VITAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VITAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VITAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VITAI, изучите текущую цену VITAI!

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