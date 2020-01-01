Токеномика VitAI (VITAI)

Токеномика VitAI (VITAI)

Откройте для себя ключевую информацию о VitAI (VITAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

Официальный сайт:
https://www.vitalikai.com/
Whitepaper:
https://www.vitalikai.com/terminal

Токеномика и анализ цен VitAI (VITAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VitAI (VITAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 55,50K
$ 55,50K$ 55,50K
Общее предложение:
$ 99,22M
$ 99,22M$ 99,22M
Оборотное предложение:
$ 99,22M
$ 99,22M$ 99,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 55,50K
$ 55,50K$ 55,50K
Исторический максимум:
$ 0,04953982
$ 0,04953982$ 0,04953982
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00055932
$ 0,00055932$ 0,00055932

Токеномика VitAI (VITAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VitAI (VITAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VITAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VITAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VITAI, изучите текущую цену VITAI!

Прогноз цены VITAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.