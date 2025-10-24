Что такое Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI). https://www.virtuals.vc/ Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Сколько стоит Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) на сегодня? Актуальная цена VVC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VVC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VVC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Virtuals Ventures by Virtuals? Рыночная капитализация VVC составляет $ 25,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VVC? Циркулирующее предложение VVC составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VVC? VVC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена VVC за все время (ATL)? VVC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VVC? Объем торгов за последние 24 часа для VVC составляет -- USD . Вырастет ли VVC в цене в этом году? VVC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VVC для более подробного анализа.

