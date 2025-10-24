Текущая цена Virtuals Ventures by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VVC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VVC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Virtuals Ventures by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VVC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VVC прямо сейчас на MEXC.

Логотип Virtuals Ventures by Virtuals

Цена Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Не в листинге

Текущая цена 1 VVC в USD:

--
----
+11,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:16 (UTC+8)

Информация о ценах Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5,72%

+11,79%

+3,66%

+3,66%

Текущая цена Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) составляет --. За последние 24 часа VVC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VVC за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VVC изменился на +5,72% за последний час, на +11,79% за 24 часа и на +3,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

$ 25,96K
$ 25,96K$ 25,96K

--
----

$ 25,96K
$ 25,96K$ 25,96K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Virtuals Ventures by Virtuals составляет $ 25,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VVC составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,96K.

История цен Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) в USD

За сегодня изменение цены Virtuals Ventures by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Virtuals Ventures by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Virtuals Ventures by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Virtuals Ventures by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+11,79%
30 дней$ 0-20,45%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

Источник Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Virtuals Ventures by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Virtuals Ventures by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Virtuals Ventures by Virtuals!

VVC на местную валюту

Токеномика Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Понимание токеномики Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VVC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Сколько стоит Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) на сегодня?
Актуальная цена VVC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VVC в USD?
Текущая цена VVC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Virtuals Ventures by Virtuals?
Рыночная капитализация VVC составляет $ 25,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VVC?
Циркулирующее предложение VVC составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VVC?
VVC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена VVC за все время (ATL)?
VVC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VVC?
Объем торгов за последние 24 часа для VVC составляет -- USD.
Вырастет ли VVC в цене в этом году?
VVC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VVC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:16 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.