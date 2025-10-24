Текущая цена ValleyDAO сегодня составляет 0,367959 USD. Следите за обновлениями цены GROW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GROW прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ValleyDAO сегодня составляет 0,367959 USD. Следите за обновлениями цены GROW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GROW прямо сейчас на MEXC.

Логотип ValleyDAO

Цена ValleyDAO (GROW)

Не в листинге

Текущая цена 1 GROW в USD:

$0,367959
$0,367959
-0,70%1D
mexc
USD
График цены ValleyDAO (GROW) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:10:24 (UTC+8)

Информация о ценах ValleyDAO (GROW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,354516
$ 0,354516
Мин 24Ч
$ 0,373718
$ 0,373718
Макс 24Ч

$ 0,354516
$ 0,354516

$ 0,373718
$ 0,373718

$ 2,42
$ 2,42

$ 0,152417
$ 0,152417

--

-0,78%

-7,91%

-7,91%

Текущая цена ValleyDAO (GROW) составляет $0,367959. За последние 24 часа GROW торговался в диапазоне от $ 0,354516 до $ 0,373718, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GROW за все время составляет $ 2,42, а минимальная – $ 0,152417.

Что касается краткосрочной динамики, GROW изменился на -- за последний час, на -0,78% за 24 часа и на -7,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ValleyDAO (GROW)

$ 4,07M
$ 4,07M

--
--

$ 11,06M
$ 11,06M

11,06M
11,06M

30 050 000,0
30 050 000,0

Текущая рыночная капитализация ValleyDAO составляет $ 4,07M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GROW составляет 11,06M, а общее предложение – 30050000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,06M.

История цен ValleyDAO (GROW) в USD

За сегодня изменение цены ValleyDAO на USD составило $ -0,0029272525574563.
За последние 30 дней изменение цены ValleyDAO на USD составило $ -0,1057802645.
За последние 60 дней изменение цены ValleyDAO на USD составило $ -0,2117177580.
За последние 90 дней изменение цены ValleyDAO на USD составило $ -0,01794583576531676.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0029272525574563-0,78%
30 дней$ -0,1057802645-28,74%
60 дней$ -0,2117177580-57,53%
90 дней$ -0,01794583576531676-4,65%

Что такое ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

Источник ValleyDAO (GROW)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ValleyDAO (USD)

Сколько будет стоить ValleyDAO (GROW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ValleyDAO (GROW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ValleyDAO.

GROW на местную валюту

Токеномика ValleyDAO (GROW)

Понимание токеномики ValleyDAO (GROW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GROW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ValleyDAO (GROW)

Сколько стоит ValleyDAO (GROW) на сегодня?
Актуальная цена GROW в USD – 0,367959 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GROW в USD?
Текущая цена GROW в USD составляет $ 0,367959. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ValleyDAO?
Рыночная капитализация GROW составляет $ 4,07M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GROW?
Циркулирующее предложение GROW составляет 11,06M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GROW?
GROW достиг максимальной цены (ATH) в 2,42 USD.
Какова была минимальная цена GROW за все время (ATL)?
GROW достиг минимальной цены (ATL) в 0,152417 USD.
Каков объем торгов GROW?
Объем торгов за последние 24 часа для GROW составляет -- USD.
Вырастет ли GROW в цене в этом году?
GROW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GROW для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.