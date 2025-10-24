Что такое ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology. The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens. ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ValleyDAO (GROW) Сколько стоит ValleyDAO (GROW) на сегодня? Актуальная цена GROW в USD – 0,367959 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GROW в USD? $ 0,367959 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GROW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ValleyDAO? Рыночная капитализация GROW составляет $ 4,07M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GROW? Циркулирующее предложение GROW составляет 11,06M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GROW? GROW достиг максимальной цены (ATH) в 2,42 USD . Какова была минимальная цена GROW за все время (ATL)? GROW достиг минимальной цены (ATL) в 0,152417 USD . Каков объем торгов GROW? Объем торгов за последние 24 часа для GROW составляет -- USD . Вырастет ли GROW в цене в этом году? GROW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GROW для более подробного анализа.

