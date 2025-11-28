Что такое GROW

Токеномика и анализ цен ValleyDAO (GROW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ValleyDAO (GROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,94M Общее предложение: $ 30,05M Оборотное предложение: $ 11,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,94M Исторический максимум: $ 2,42 Исторический минимум: $ 0,152417 Текущая цена: $ 0,263918

Информация о ValleyDAO (GROW) Официальный сайт: https://www.valleydao.bio

Токеномика ValleyDAO (GROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ValleyDAO (GROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GROW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GROW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROW, изучите текущую цену GROW!

Прогноз цены GROW Хотите узнать, куда может двигаться GROW? Наша страница прогноза цены GROW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

