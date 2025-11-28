Что такое USDZ

Токеномика USDZ (USDZ) Откройте для себя ключевую информацию о USDZ (USDZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен USDZ (USDZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDZ (USDZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 263,17K $ 263,17K $ 263,17K Общее предложение: $ 300,00K $ 300,00K $ 300,00K Оборотное предложение: $ 300,00K $ 300,00K $ 300,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 263,17K $ 263,17K $ 263,17K Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,428493 $ 0,428493 $ 0,428493 Текущая цена: $ 0,877229 $ 0,877229 $ 0,877229 Узнайте больше о цене USDZ (USDZ) Купить USDZ сейчас!

Информация о USDZ (USDZ) Официальный сайт: https://www.zofai.io/ Whitepaper: https://docs.zofinance.io/liquidity-providers/usdz-overview

Токеномика USDZ (USDZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDZ (USDZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDZ, изучите текущую цену USDZ!

Прогноз цены USDZ Хотите узнать, куда может двигаться USDZ? Наша страница прогноза цены USDZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USDZ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!