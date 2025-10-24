Текущая цена US Nerite Dollar сегодня составляет 0,99592 USD. Следите за обновлениями цены USND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USND прямо сейчас на MEXC.Текущая цена US Nerite Dollar сегодня составляет 0,99592 USD. Следите за обновлениями цены USND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USND прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о USND

Информация о цене USND

Официальный сайт USND

Токеномика USND

Прогноз цен USND

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип US Nerite Dollar

Цена US Nerite Dollar (USND)

Не в листинге

Текущая цена 1 USND в USD:

$0,99588
$0,99588$0,99588
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены US Nerite Dollar (USND) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:35 (UTC+8)

Информация о ценах US Nerite Dollar (USND) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,986528
$ 0,986528$ 0,986528
Мин 24Ч
$ 0,998437
$ 0,998437$ 0,998437
Макс 24Ч

$ 0,986528
$ 0,986528$ 0,986528

$ 0,998437
$ 0,998437$ 0,998437

$ 1,61
$ 1,61$ 1,61

$ 0,938246
$ 0,938246$ 0,938246

+0,48%

+0,30%

-0,20%

-0,20%

Текущая цена US Nerite Dollar (USND) составляет $0,99592. За последние 24 часа USND торговался в диапазоне от $ 0,986528 до $ 0,998437, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USND за все время составляет $ 1,61, а минимальная – $ 0,938246.

Что касается краткосрочной динамики, USND изменился на +0,48% за последний час, на +0,30% за 24 часа и на -0,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация US Nerite Dollar (USND)

$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M

--
----

$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M

2,42M
2,42M 2,42M

2 424 588,882348759
2 424 588,882348759 2 424 588,882348759

Текущая рыночная капитализация US Nerite Dollar составляет $ 2,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USND составляет 2,42M, а общее предложение – 2424588.882348759. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,41M.

История цен US Nerite Dollar (USND) в USD

За сегодня изменение цены US Nerite Dollar на USD составило $ +0,00296587.
За последние 30 дней изменение цены US Nerite Dollar на USD составило $ -0,0021326630.
За последние 60 дней изменение цены US Nerite Dollar на USD составило $ -0,0039347803.
За последние 90 дней изменение цены US Nerite Dollar на USD составило $ -0,0082543614242546.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00296587+0,30%
30 дней$ -0,0021326630-0,21%
60 дней$ -0,0039347803-0,39%
90 дней$ -0,0082543614242546-0,82%

Что такое US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник US Nerite Dollar (USND)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены US Nerite Dollar (USD)

Сколько будет стоить US Nerite Dollar (USND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов US Nerite Dollar (USND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для US Nerite Dollar.

Проверьте прогноз цены US Nerite Dollar!

USND на местную валюту

Токеномика US Nerite Dollar (USND)

Понимание токеномики US Nerite Dollar (USND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USND прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о US Nerite Dollar (USND)

Сколько стоит US Nerite Dollar (USND) на сегодня?
Актуальная цена USND в USD – 0,99592 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USND в USD?
Текущая цена USND в USD составляет $ 0,99592. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация US Nerite Dollar?
Рыночная капитализация USND составляет $ 2,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USND?
Циркулирующее предложение USND составляет 2,42M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USND?
USND достиг максимальной цены (ATH) в 1,61 USD.
Какова была минимальная цена USND за все время (ATL)?
USND достиг минимальной цены (ATL) в 0,938246 USD.
Каков объем торгов USND?
Объем торгов за последние 24 часа для USND составляет -- USD.
Вырастет ли USND в цене в этом году?
USND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USND для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии US Nerite Dollar (USND)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.