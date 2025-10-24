Что такое US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о US Nerite Dollar (USND) Сколько стоит US Nerite Dollar (USND) на сегодня? Актуальная цена USND в USD – 0,99592 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USND в USD? $ 0,99592 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USND в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация US Nerite Dollar? Рыночная капитализация USND составляет $ 2,41M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USND? Циркулирующее предложение USND составляет 2,42M USD . Какова была максимальная цена (ATH) USND? USND достиг максимальной цены (ATH) в 1,61 USD . Какова была минимальная цена USND за все время (ATL)? USND достиг минимальной цены (ATL) в 0,938246 USD . Каков объем торгов USND? Объем торгов за последние 24 часа для USND составляет -- USD . Вырастет ли USND в цене в этом году? USND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USND для более подробного анализа.

