Токеномика ufunapp (UFUN) Откройте для себя ключевую информацию о ufunapp (UFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ufunapp (UFUN) ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support. Официальный сайт: https://ufun.app Купить UFUN сейчас!

Токеномика и анализ цен ufunapp (UFUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ufunapp (UFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 119,14K $ 119,14K $ 119,14K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,14K $ 119,14K $ 119,14K Исторический максимум: $ 0,00272452 $ 0,00272452 $ 0,00272452 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011914 $ 0,00011914 $ 0,00011914 Узнайте больше о цене ufunapp (UFUN)

Токеномика ufunapp (UFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ufunapp (UFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UFUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UFUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFUN, изучите текущую цену UFUN!

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