Токеномика ufunapp (UFUN)

Токеномика ufunapp (UFUN)

Откройте для себя ключевую информацию о ufunapp (UFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ufunapp (UFUN)

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

Официальный сайт:
https://ufun.app

Токеномика и анализ цен ufunapp (UFUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ufunapp (UFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 119,14K
$ 119,14K$ 119,14K
Общее предложение:
$ 999,96M
$ 999,96M$ 999,96M
Оборотное предложение:
$ 999,96M
$ 999,96M$ 999,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,14K
$ 119,14K$ 119,14K
Исторический максимум:
$ 0,00272452
$ 0,00272452$ 0,00272452
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011914
$ 0,00011914$ 0,00011914

Токеномика ufunapp (UFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ufunapp (UFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UFUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UFUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFUN, изучите текущую цену UFUN!

Прогноз цены UFUN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.