Токеномика ufunapp (UFUN)
Информация о ufunapp (UFUN)
ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.
Токеномика и анализ цен ufunapp (UFUN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ufunapp (UFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ufunapp (UFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ufunapp (UFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов UFUN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов UFUN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFUN, изучите текущую цену UFUN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.