Токеномика UA1 (UA1) Откройте для себя ключевую информацию о UA1 (UA1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UA1 (UA1) What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement. Официальный сайт: https://www.ua1.ai Whitepaper: https://docs.ua1.ai Купить UA1 сейчас!

Токеномика и анализ цен UA1 (UA1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UA1 (UA1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,12K $ 28,12K $ 28,12K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 61,30M $ 61,30M $ 61,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,87K $ 45,87K $ 45,87K Исторический максимум: $ 0,00740758 $ 0,00740758 $ 0,00740758 Исторический минимум: $ 0,00032143 $ 0,00032143 $ 0,00032143 Текущая цена: $ 0,00045847 $ 0,00045847 $ 0,00045847 Узнайте больше о цене UA1 (UA1)

Токеномика UA1 (UA1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UA1 (UA1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UA1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UA1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UA1, изучите текущую цену UA1!

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