Токеномика UA1 (UA1)

Токеномика UA1 (UA1)

Откройте для себя ключевую информацию о UA1 (UA1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UA1 (UA1)

What is UA1?

UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms.

Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

Официальный сайт:
https://www.ua1.ai
Whitepaper:
https://docs.ua1.ai

Токеномика и анализ цен UA1 (UA1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UA1 (UA1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,12K
$ 28,12K$ 28,12K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 61,30M
$ 61,30M$ 61,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 45,87K
$ 45,87K$ 45,87K
Исторический максимум:
$ 0,00740758
$ 0,00740758$ 0,00740758
Исторический минимум:
$ 0,00032143
$ 0,00032143$ 0,00032143
Текущая цена:
$ 0,00045847
$ 0,00045847$ 0,00045847

Токеномика UA1 (UA1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UA1 (UA1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UA1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UA1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UA1, изучите текущую цену UA1!

Прогноз цены UA1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.