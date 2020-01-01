Токеномика Type Shit (TYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Type Shit (TYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Type Shit (TYPE) TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments. Официальный сайт: http://typeshitsolana.com/ Купить TYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Type Shit (TYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Type Shit (TYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,10K $ 8,10K $ 8,10K Общее предложение: $ 998,95M $ 998,95M $ 998,95M Оборотное предложение: $ 998,95M $ 998,95M $ 998,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,10K $ 8,10K $ 8,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Type Shit (TYPE)

Токеномика Type Shit (TYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Type Shit (TYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPE, изучите текущую цену TYPE!

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