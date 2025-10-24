Текущая цена trillions Strategy сегодня составляет 0.00001081 USD. Следите за обновлениями цены TSTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TSTR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена trillions Strategy сегодня составляет 0.00001081 USD. Следите за обновлениями цены TSTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TSTR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TSTR

Информация о цене TSTR

Официальный сайт TSTR

Токеномика TSTR

Прогноз цен TSTR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип trillions Strategy

Цена trillions Strategy (TSTR)

Не в листинге

Текущая цена 1 TSTR в USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены trillions Strategy (TSTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:03:46 (UTC+8)

Информация о ценах trillions Strategy (TSTR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001306
$ 0.0001306$ 0.0001306

$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603

--

--

0.00%

0.00%

Текущая цена trillions Strategy (TSTR) составляет $0.00001081. За последние 24 часа TSTR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TSTR за все время составляет $ 0.0001306, а минимальная – $ 0.00000603.

Что касается краткосрочной динамики, TSTR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0.00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация trillions Strategy составляет $ 10.81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TSTR составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.81K.

История цен trillions Strategy (TSTR) в USD

За сегодня изменение цены trillions Strategy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены trillions Strategy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены trillions Strategy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены trillions Strategy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник trillions Strategy (TSTR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены trillions Strategy (USD)

Сколько будет стоить trillions Strategy (TSTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов trillions Strategy (TSTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для trillions Strategy.

Проверьте прогноз цены trillions Strategy!

TSTR на местную валюту

Токеномика trillions Strategy (TSTR)

Понимание токеномики trillions Strategy (TSTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TSTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о trillions Strategy (TSTR)

Сколько стоит trillions Strategy (TSTR) на сегодня?
Актуальная цена TSTR в USD – 0.00001081 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TSTR в USD?
Текущая цена TSTR в USD составляет $ 0.00001081. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация trillions Strategy?
Рыночная капитализация TSTR составляет $ 10.81K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TSTR?
Циркулирующее предложение TSTR составляет 1.00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TSTR?
TSTR достиг максимальной цены (ATH) в 0.0001306 USD.
Какова была минимальная цена TSTR за все время (ATL)?
TSTR достиг минимальной цены (ATL) в 0.00000603 USD.
Каков объем торгов TSTR?
Объем торгов за последние 24 часа для TSTR составляет -- USD.
Вырастет ли TSTR в цене в этом году?
TSTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TSTR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:03:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии trillions Strategy (TSTR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.