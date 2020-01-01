Токеномика Traxx (TRAXX) Откройте для себя ключевую информацию о Traxx (TRAXX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Traxx (TRAXX) The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Официальный сайт: https://www.tokentraxx.com/ Whitepaper: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Купить TRAXX сейчас!

Токеномика и анализ цен Traxx (TRAXX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Traxx (TRAXX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,16K $ 159,16K $ 159,16K Общее предложение: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Оборотное предложение: $ 243,97M $ 243,97M $ 243,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228,34K $ 228,34K $ 228,34K Исторический максимум: $ 3,32 $ 3,32 $ 3,32 Исторический минимум: $ 0,00062987 $ 0,00062987 $ 0,00062987 Текущая цена: $ 0,00065314 $ 0,00065314 $ 0,00065314 Узнайте больше о цене Traxx (TRAXX)

Токеномика Traxx (TRAXX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Traxx (TRAXX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRAXX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRAXX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRAXX, изучите текущую цену TRAXX!

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