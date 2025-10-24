Что такое TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick. TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make. Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place. The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally! TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick. TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make. Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place. The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены TRADESMAN (USD)

Сколько будет стоить TRADESMAN (TRADIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TRADESMAN (TRADIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TRADESMAN.

Проверьте прогноз цены TRADESMAN!

TRADIE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика TRADESMAN (TRADIE)

Понимание токеномики TRADESMAN (TRADIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRADIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TRADESMAN (TRADIE) Сколько стоит TRADESMAN (TRADIE) на сегодня? Актуальная цена TRADIE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRADIE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRADIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TRADESMAN? Рыночная капитализация TRADIE составляет $ 121,73K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRADIE? Циркулирующее предложение TRADIE составляет 1,10B USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRADIE? TRADIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена TRADIE за все время (ATL)? TRADIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TRADIE? Объем торгов за последние 24 часа для TRADIE составляет -- USD . Вырастет ли TRADIE в цене в этом году? TRADIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRADIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии TRADESMAN (TRADIE)