Что такое TQQQX

Токеномика TQQQ xStock (TQQQX) Откройте для себя ключевую информацию о TQQQ xStock (TQQQX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен TQQQ xStock (TQQQX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TQQQ xStock (TQQQX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Общее предложение: $ 74,75K $ 74,75K $ 74,75K Оборотное предложение: $ 23,99K $ 23,99K $ 23,99K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,70M $ 6,70M $ 6,70M Исторический максимум: $ 235,95 $ 235,95 $ 235,95 Исторический минимум: $ 45,22 $ 45,22 $ 45,22 Текущая цена: $ 89,66 $ 89,66 $ 89,66 Узнайте больше о цене TQQQ xStock (TQQQX) Купить TQQQX сейчас!

Информация о TQQQ xStock (TQQQX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика TQQQ xStock (TQQQX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TQQQ xStock (TQQQX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TQQQX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TQQQX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TQQQX, изучите текущую цену TQQQX!

