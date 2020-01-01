Токеномика TOTO (TOTO) Откройте для себя ключевую информацию о TOTO (TOTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOTO (TOTO) TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. Официальный сайт: https://www.terrytoto.com/ Купить TOTO сейчас!

Токеномика и анализ цен TOTO (TOTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOTO (TOTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Общее предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M Оборотное предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Исторический максимум: $ 0,00299686 $ 0,00299686 $ 0,00299686 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00228365 $ 0,00228365 $ 0,00228365 Узнайте больше о цене TOTO (TOTO)

Токеномика TOTO (TOTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOTO (TOTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOTO, изучите текущую цену TOTO!

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