Цена Tomo Cat (TOMO)
Текущая цена Tomo Cat (TOMO) сегодня составляет 0.00530401 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.02M USD. Цена TOMO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Tomo Cat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 206.52K USD
- Изменение цены Tomo Cat в течение дня составляет -8.40%
- Оборотное предложение составляет 952.00M USD
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За сегодня изменение цены Tomo Cat на USD составило $ -0.000486657680582628.
За последние 30 дней изменение цены Tomo Cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Tomo Cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Tomo Cat на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000486657680582628
|-8.40%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Tomo Cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.22%
-8.40%
-61.92%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
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€0.0050388095
|1 TOMO к USD
$0.00530401
|1 TOMO к MYR
RM0.0237619648
|1 TOMO к TRY
₺0.1868072322
|1 TOMO к JPY
¥0.8339494923
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