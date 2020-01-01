Токеномика Tomo Cat (TOMO)

Токеномика Tomo Cat (TOMO)

Откройте для себя ключевую информацию о Tomo Cat (TOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tomo Cat (TOMO)

TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience:

• TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games.

• TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers.

• ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community.

• TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches.

TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to:

• Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction.

With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!

Официальный сайт:
https://www.tomocat.com/
Whitepaper:
https://tomocat.gitbook.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен Tomo Cat (TOMO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tomo Cat (TOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 217,53K
$ 217,53K$ 217,53K
Общее предложение:
$ 952,00M
$ 952,00M$ 952,00M
Оборотное предложение:
$ 952,00M
$ 952,00M$ 952,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 217,53K
$ 217,53K$ 217,53K
Исторический максимум:
$ 0,04585937
$ 0,04585937$ 0,04585937
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0002285
$ 0,0002285$ 0,0002285

Токеномика Tomo Cat (TOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tomo Cat (TOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOMO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOMO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMO, изучите текущую цену TOMO!

Прогноз цены TOMO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.