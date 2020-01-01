Токеномика Tomo Cat (TOMO) Откройте для себя ключевую информацию о Tomo Cat (TOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tomo Cat (TOMO) TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Официальный сайт: https://www.tomocat.com/ Whitepaper: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Купить TOMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Tomo Cat (TOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tomo Cat (TOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 217,53K $ 217,53K $ 217,53K Общее предложение: $ 952,00M $ 952,00M $ 952,00M Оборотное предложение: $ 952,00M $ 952,00M $ 952,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 217,53K $ 217,53K $ 217,53K Исторический максимум: $ 0,04585937 $ 0,04585937 $ 0,04585937 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002285 $ 0,0002285 $ 0,0002285 Узнайте больше о цене Tomo Cat (TOMO)

Токеномика Tomo Cat (TOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tomo Cat (TOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMO, изучите текущую цену TOMO!

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