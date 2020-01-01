Токеномика TOCO (TOCO) Откройте для себя ключевую информацию о TOCO (TOCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOCO (TOCO) When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that’ll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he’s not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Официальный сайт: https://toco.lol Купить TOCO сейчас!

Токеномика и анализ цен TOCO (TOCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOCO (TOCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,18K $ 8,18K $ 8,18K Общее предложение: $ 866,34M $ 866,34M $ 866,34M Оборотное предложение: $ 866,34M $ 866,34M $ 866,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,18K $ 8,18K $ 8,18K Исторический максимум: $ 0,00862493 $ 0,00862493 $ 0,00862493 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TOCO (TOCO)

Токеномика TOCO (TOCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOCO (TOCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOCO, изучите текущую цену TOCO!

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