Токеномика Time Capital Markets (TCM) Откройте для себя ключевую информацию о Time Capital Markets (TCM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Time Capital Markets (TCM) Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Официальный сайт: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos Купить TCM сейчас!

Токеномика и анализ цен Time Capital Markets (TCM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Time Capital Markets (TCM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 171,82K $ 171,82K $ 171,82K Общее предложение: $ 955,83M $ 955,83M $ 955,83M Оборотное предложение: $ 955,83M $ 955,83M $ 955,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 171,82K $ 171,82K $ 171,82K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017886 $ 0,00017886 $ 0,00017886 Узнайте больше о цене Time Capital Markets (TCM)

Токеномика Time Capital Markets (TCM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Time Capital Markets (TCM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TCM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TCM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCM, изучите текущую цену TCM!

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