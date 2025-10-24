Что такое There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, "When I make it in crypto, I won't say anything, but there will be signs." The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance. Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet. Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Источник There Will Be Signs (SIGNS) Официальный веб-сайт

Токеномика There Will Be Signs (SIGNS)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о There Will Be Signs (SIGNS) Сколько стоит There Will Be Signs (SIGNS) на сегодня? Актуальная цена SIGNS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SIGNS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SIGNS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация There Will Be Signs? Рыночная капитализация SIGNS составляет $ 47,94K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SIGNS? Циркулирующее предложение SIGNS составляет 935,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SIGNS? SIGNS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SIGNS за все время (ATL)? SIGNS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SIGNS? Объем торгов за последние 24 часа для SIGNS составляет -- USD . Вырастет ли SIGNS в цене в этом году? SIGNS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIGNS для более подробного анализа.

