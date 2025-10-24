Текущая цена There Will Be Signs сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SIGNS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIGNS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена There Will Be Signs сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SIGNS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIGNS прямо сейчас на MEXC.

Логотип There Will Be Signs

Цена There Will Be Signs (SIGNS)

Не в листинге

Текущая цена 1 SIGNS в USD:

--
----
+8,40%1D
График цены There Will Be Signs (SIGNS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:33:48 (UTC+8)

Информация о ценах There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,67%

+8,41%

-3,13%

-3,13%

Текущая цена There Will Be Signs (SIGNS) составляет --. За последние 24 часа SIGNS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SIGNS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SIGNS изменился на +0,67% за последний час, на +8,41% за 24 часа и на -3,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация There Will Be Signs (SIGNS)

$ 47,94K
$ 47,94K$ 47,94K

--
----

$ 49,48K
$ 49,48K$ 49,48K

935,00M
935,00M 935,00M

964 919 935,283183
964 919 935,283183 964 919 935,283183

Текущая рыночная капитализация There Will Be Signs составляет $ 47,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SIGNS составляет 935,00M, а общее предложение – 964919935.283183. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,48K.

История цен There Will Be Signs (SIGNS) в USD

За сегодня изменение цены There Will Be Signs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены There Will Be Signs на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены There Will Be Signs на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены There Will Be Signs на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+8,41%
30 дней$ 0-25,33%
60 дней$ 0-34,03%
90 дней$ 0--

Что такое There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Источник There Will Be Signs (SIGNS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены There Will Be Signs (USD)

Сколько будет стоить There Will Be Signs (SIGNS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов There Will Be Signs (SIGNS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для There Will Be Signs.

Проверьте прогноз цены There Will Be Signs!

SIGNS на местную валюту

Токеномика There Will Be Signs (SIGNS)

Понимание токеномики There Will Be Signs (SIGNS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIGNS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о There Will Be Signs (SIGNS)

Сколько стоит There Will Be Signs (SIGNS) на сегодня?
Актуальная цена SIGNS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SIGNS в USD?
Текущая цена SIGNS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация There Will Be Signs?
Рыночная капитализация SIGNS составляет $ 47,94K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SIGNS?
Циркулирующее предложение SIGNS составляет 935,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SIGNS?
SIGNS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SIGNS за все время (ATL)?
SIGNS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SIGNS?
Объем торгов за последние 24 часа для SIGNS составляет -- USD.
Вырастет ли SIGNS в цене в этом году?
SIGNS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIGNS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:33:48 (UTC+8)

